Erst vor wenigen Tagen setzte man in Hallstatt (Oberösterreich) wieder ein Zeichen gegen den Massentourismus. Demonstrierende blockierten für 15 Minuten die Tunneleinfahrt in den Ort. „Die Auffassung, dass wir viel zu viel an Tagesgästen haben, vertritt jeder in Hallstatt“, sagt Bürgermeister Alexander Scheutz (SPÖ). Er setzt aber auf Maßnahmen zur Re­g­le­men­tie­rung der Besucher.