Große Trauer herrscht in Grundlsee, seit Hermann „Jeppe“ Schanzl am Sonntag im Alter von 48 Jahren unerwartet verstorben ist. Der Nebenerwerbslandwirt war bei Mäharbeiten mit der Sense auf einer steilen Böschung ausgerutscht. Dabei hatte er sich massive Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt. Trotz Reanimation verstarb Schanzl noch am Unfallort.