„Wumm, wumm, wumm.“ Mit großer Wucht und ebenso großer Geräuschkulisse saust der Schmiedehammer immer wieder auf den Sensenrohling herab. Der Breiter, der vor der Maschine sitzt, schiebt selbigen zwischen den Hammerschlägen umher – kein Schlag darf zweimal dieselbe Stelle treffen, das würde das frühe Ende der künftigen Sense bedeuten. Ist der Rohling fertig bearbeitet, zieht der Heizer den nächsten aus dem Schmiedeofen und reicht ihn seinem Kollegen. Eine halbe Stunde geht das so, dann ist eine Pause angesagt. Denn: „Die Arbeit ist fordernd, du musst hochkonzentriert sein – mehrere Stunden am Stück geht das nicht“, erklärt Ernst Schoiswohl.

Geschäftsführer Klaus Perthmayr © Martin Huber

Einer der letzten Hersteller

45 Jahre lang war er im Unternehmen Schröckenfux beschäftigt, steht bei Bedarf immer noch mit Rat und Tat zur Seite. Die Firma hat ihren Sitz in Roßleithen, wenige Kilometer hinter der Grenze zum Bezirk Liezen. Seit 1540 werden hier Sensen gefertigt, „wir sind einer der letzten Hersteller in Österreich“, erklärt Geschäftsführer Klaus Perthmayr. Früher war das anders, allein in Oberösterreich hat es um das Jahr 1900 noch 42 Gewerke gegeben, erzählt er. Nach dem Ersten Weltkrieg sei der Markt eingebrochen, dazu habe die zunehmende Mechanisierung vielen Herstellern den Garaus gemacht.

Übersicht über das Werksgelände © Martin Huber

Allerlei Alleinstellungsmerkmale

Auch wenn man über die Grenzen Österreichs hinausblickt, ist die Konkurrenzsituation mehr als überschaubar. „Es gibt in der EU drei Werke, dazu je eines in Russland und in der Türkei und wie wir vermuten auch in China“, erläutert Perthmayr. Was die Oberösterreicher von ihren Konkurrenten abhebt: Sie sind die Einzigen, die Sensen für Linkshänder produzieren und die ein auf den künftigen Besitzer angepasstes Set anbieten können. Will heißen: die Sense selbst und den dazugehörigen Worb, sprich Stiel. Entwickelt wurde letzterer im Unternehmen. Fünf verschiedene Längen werden angeboten, alle mit mehreren Löchern versehen, anhand derer die Griffe verstellt werden können.

Ernst Schoiswohl, langjähriger Mitarbeiter des Unternehmens, der bei Sensenmähkursen sein Wissen weitergibt © Martin Huber

Darüber hinaus werden gut 100 verschiedene Sensenformen angeboten. So wird etwa ein Modell extra für das Schneiden von Zuckerrohr, wie es in Südamerika erforderlich ist, hergestellt. Rund 100.000 Sensen werden pro Jahr produziert, geliefert werden sie in die ganze Welt. 80 Prozent gehen in den Export, zugeschnitten auf die Bedürfnisse des jeweiligen Landes.

Eine Mitarbeiterin schleift eine Sense, die für den südamerikanischen Markt produziert wird © Martin Huber

20 Arbeitsschritte

20 Arbeitsschritte braucht es, bis eine Sense fertig ist. Eingangs beschriebener, das Breiten, ist einer der ersten. 25 Mitarbeiter kümmern sich im Werk um die Herstellung der Mähgeräte. „Insgesamt haben wir in der Schröckenfux-Gruppe, unter deren Dach auch das Unternehmen Fux Maschinenbau steht, 90 Angestellte“, führt Geschäftsführer Perthmayr aus.

Die Arbeit jener, die für die Sensenherstellung verantwortlich zeichnen, ist keine einfache. „Sie erfordert ein immenses Können“, erklärt er. Aber: „Sie hat einen enormen Reiz. Wenn du gern mit den Händen arbeitest, siehst du am Ende des Tages, was du gemacht hast.“

„Sensen liegen voll im Trend“

Wie ist es eigentlich um die Nachfrage bestellt? „Von den Landwirten hat jeder eine Sense. Aber auch so liegt sie voll im Trend“, weiß der Geschäftsführer. Gartenbesitzer würden wieder verstärkt auf sie zurückgreifen. „Wenn du eine Blühinsel hast, die du zweimal im Jahr mähst, kommst du da mit dem Mäher nicht mehr durch. Mit der Sense schon.“ Auch berichtet Perthmayr von „Leuten, die selbst zwar keinen Grund haben, sich aber trotzdem mit anderen zum Wiesenmähen treffen“.

Sensen im Feuer bzw. in der Glut eines Schmiedeofens © Martin Huber

Man finde wieder zurück „zur alten, hocheffizienten Technik“. Die Vorteile, die Sensen bieten, liegen auf der Hand: „Sie machen keinen Lärm, sie stinken nicht und sie hinterlassen im Gegensatz zu Motorsensen keine Fadenreste aus Kunststoff.“ Das steigende Umweltbewusstsein sei es, das den Trend befeuere. Für Perthmayr steht eines fest: „Die Sense wird immer gebraucht werden.“