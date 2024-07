Vor knapp 500 Jahren, 1529, wurde der Landgasthof Buchner erstmalig erwähnt, seit 50 Jahren wird das Traditionshaus im Zentrum von Admont von Familie Herrak geführt. Im Jahr 1973 übernahmen Gerhard und Margarete das Gasthaus und eröffneten dieses nach ersten Renovierungsarbeiten am 1. Jänner 1974. 2024 jährt sich die Übernahme damit zum insgesamt bereits 50. Mal, was am Sonntag bei einem Jubiläumsfest gebührend gefeiert wurde.

Gefeiert wurde aber nicht nur die Übernahme, sondern auch der 60. Geburtstag von Wirt Gerhard Herrak. Dieser übernahm den Betrieb 1991 von seinen Eltern und baute ihn zu einem modernen Beherbergungs- und Restaurantbetrieb um und aus. Ein kleiner Auszug aus den vielen Investitionen seit seiner Übernahme: Errichtung einer Hackschnitzelheizung, Fassadensanierung inklusive Restaurierung der historischen Ziegelfenster sowie im Vorjahr unter anderem der Einbau eines Personallifts.

Auch der Bürgermeister gratulierte herzlich

Beim Jubiläumsfest gratulierten nicht nur zahlreiche Gäste und Freunde des Hauses, sondern auch die Marktgemeinde Admont gemeinsam mit dem Musikverein Admont-Hall und der Musikkapelle Weng im Gesäuse. Bürgermeister Christian Haider wünschte der Betreiberfamilie Herrak alles Gute und dankte für ihr langjähriges Wirken in der Gemeinde.