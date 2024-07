Es ist eine beschauliche Nachbarschaft mit Einfamilienhäusern und liebevoll gepflegten Gärten. In deren Mitte: der Stein des Anstoßes, so sehen es zumindest die Bewohner des Eichelauweges. Seit Jahresbeginn werden an der Admonter Hauptstraße zwei Häuser mit 17 Eigentumswohnungen gebaut, zweistöckig und nah an die Grundstücksgrenze reichend. „Wenn ich bei der Haustüre rausgehe, schaue ich denen ins Wohnzimmer“, sagt Nachbarin Astrid Remschak.