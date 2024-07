„Ich versuche, so oft wie nur möglich, regionalen Produkten den Vorzug zu geben“, erklärt Ingrid Flick ihren persönlichen Zugang zur Nachhaltigkeit. „Alle erforderlichen Mittel und Ressourcen“ für die Indoor-Garnelenzucht „sind in Rottenmann vorhanden“, so Flick. Dem auf 28 Grad erwärmten reinen Quellwasser aus den Rottenmanner Bergen werden nur Salz, Mineralien und selbst erzeugte Algen hinzugefügt.