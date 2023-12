In der idyllischen Ortschaft Edlach in der Stadtgemeinde Rottenmann werden seit Anfang 2020 vom Unternehmen „White Panther Produktion GmbH“ Garnelen in höchster Qualität gezüchtet und an die Gastronomie, den Großhandel, den Einzelhandel, aber auch an private Endverbraucher ausgeliefert. Seit Mai 2022 ist Eva Keferböck, die mehr als ein Jahrzehnt Branchenerfahrung aufweist, zusammen mit Stefan Weiser und Ludwig Germann in der Geschäftsführung tätig. Gründerin von White Panther ist übrigens Ingrid Flick.

Eva Keferböck und Ludwig Germann © Gerhard Pliem

Man liege derzeit bei einer Vertriebsleistung von zirka 35 Tonnen im Jahr, erzählt Eva Keferböck, die Auftragslage entwickle sich wirklich gut. Die weißen und blauen Gebirgsgarnelen werden nicht tiefgefroren, sondern frisch zugestellt. „Wir sind in der Lage, die frische Ware binnen 24 Stunden direkt in eisgekühlten Boxen an die Endverbraucher zu bringen“, erläutert Keferböck. Natürlich seien die kommende Weihnachtszeit sowie Silvester und Neujahr Zeitspannen, die das Geschäft positiv beeinflussen: „Da gibt es dann schon Leute, die sich denken: Zu den Feiertagen gönne ich mir einmal etwas Besonderes.“

Zusätzliche Veredelungsprodukte

Längst hat man zu den Tonnen Gebirgsgarnelen, die ausgeliefert werden oder direkt im Shop am Firmengelände zu kaufen sind, eine hochwertige Auswahl an Veredelungsprodukten wie Pesto, Bisque und Fonds zusätzlich entwickelt. „Was uns sehr freut, ist, dass wir mit unserem Sortiment jetzt auch in den Flugblättern des Lebensmittelhandels vertreten sind“, sagt Eva Keferböck. Dass unter anderem auch Haubenköche der Region direkt in Edlach vorbeischauen und einkaufen, zeige die Qualität der Produkte. Insgesamt gibt es bei Vertrieb und Abnahmegrößen eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Bei Vollauslastung kann die Anlage bis zu 60 Tonnen jährlich produzieren.

Im Shop in Edlach in der Stadtgemeinde Rottenmann gibt es noch fein ausgesuchtes „Zubehör“ für den Garnelengenuss © Martin Huber

Im Zentrum des Garnelenprojekts stand von Anfang an ein nachhaltiges Konzept im Rahmen einer Kreislaufwirtschaft. Aus eigener Wasserkraft und Holz, das in den Wäldern der Flick‘schen Forst- und Gutsverwaltung nachwächst, wird Strom erzeugt, der für die Versorgung der eigenen Gebäude verwendet oder ins Netz eingespeist wird. Die entstehende Wärme versorgt Wohnhäuser, eine Heu- sowie eine Hackschnitzeltrocknung und eben in erster Linie die Garnelenzucht, für die das Salzwasser konstant auf 28 Grad gehalten werden muss.

Pionierarbeit in der Zucht

Die Aufzucht der Salzwassergarnelen erfolgt vom Ei bis zum ausgewachsenen Tier ausschließlich in Rottenmann. Bei der eigenen Zuchtanlage für die Larven leistete man bei White Panther Pionierarbeit. Sie erfolgt in zwei Stockwerken einer eigenen Halle auf 6000 Quadratmetern Fläche. Artgerechte Lebensbedingungen ermöglichen eine Aufzucht absolut ohne Zusatzstoffe wie Antibiotika, Hormone oder Chemikalien. Die Indikatoren für einen positiven Geschäftsverlauf zeigen allesamt nach oben. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Eva Keferböck.