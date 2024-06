Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagmittag, 29. Juni, in Frauenberg im Bezirk Liezen. Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad wurde der 21-jährige Lenker des Motorrads schwer verletzt. Gegen 11.50 Uhr fuhr der 21-Jährige aus dem Bezirk Liezen mit seinem Motorrad auf der Gesäuse Straße (B 146) von Admont kommend in Richtung Liezen. Bei Straßenkilometer 80,3 überquerte eine 18-Jährige aus dem Bezirk Murtal mit ihrem Pkw die B 146 von der Mödringerstraße kommend in Richtung Frauenberg.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zur Kollision zwischen dem Motorradlenker und dem Pkw. Der 21-jährige Motorradlenker erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde in das LKH Rottenmann eingeliefert. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt.