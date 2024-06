Auf der Herrgottwiesgasse und Großmarktstraße passierte am Mittwochnachmittag ein Unfall. Ein Motorradfahrer (34) wurde verletzt.

Unfall in Graz

Auf der Kreuzung Herrgottwiesgasse und Großmarktstraße ist am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr ein Unfall passiert. Ein Grazer (50) war mit seinem Pkw auf der Großmarktstraße in westliche Richtung unterwegs. Er beabsichtigte im dortigen Kreuzungsbereich in die Herrgottwiesgasse einzubiegen. Dabei dürfte er – trotz negativen Vorranges, wie es im Polizeibericht heißt – den 34-jährigen Motorradlenker (er stammt aus dem Bezirk Graz-Umgebung) übersehen haben.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradlenker wurde im LKH Graz medizinisch behandelt und in häusliche Pflege entlassen, der Pkw-Lenker blieb unverletzt.