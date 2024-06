„Nervöse Anspannung und Vorfreude“, so beschreibt Festspiel-Obfrau Claudia Gassner die Stimmung in der letzten Woche vor der heurigen Premiere von „Die Hochzeit“ am Öblarner Dorfplatz. Seit einem halben Jahr ist in der Marktgemeinde nahezu alles auf Theater eingestellt. „Wir sind auf der einen Seite entspannt, weil wir bereits alles gesamt im Kostüm proben – das gibt Sicherheit. Andererseits ist gerade am Schluss wie jedes Mal noch viel zu organisieren.“