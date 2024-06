„Die Vorbereitung auf das heurige Narzissenfest war eine der spannendsten, an die ich mich erinnern kann“, blickt Rudi Grill zurück. Nach dem gestrigen Sonntag seien von ihm „große Lasten abgefallen“, so der Narzissenfestvereinsobmann. Umso glücklicher ist er, dass das Fest in Grundlsee „sehr gelungen“ ist.