Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren am Fliegerhorst Fiala-Fernbrugg in Aigen im Ennstal. Denn dort wartet am kommenden Freitag ein besonderes Ereignis: Die Alouette III wird endgültig in den Ruhestand verabschiedet - gebührenderweise mit allen Ehren und einem großen Fest. Gut 200 Gäste sind geladen, allen voran Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Und auch für die Bevölkerung öffnet die Kaserne an diesem Tag Tür und Tor.