Erst am Christtag war das charakteristische Rattern der 570-PS-Turbine wieder in den obersteirischen Bergen zu hören. Mit einer Alouette III flog das Bundesheer zu Lawinensprengungen auf die Planner- und die Tauplitzalm. Möglicherweise war das sogar der letzte Einsatz des legendären Flugsauriers. Am 31. Dezember endet offiziell der operative Flugbetrieb der Alouette III beim Bundesheer und damit auch am Fliegerhorst Fiala-Fernbrugg in Aigen im Ennstal. Und so neigt sich eine lange Ära dem Ende zu. Die ersten vier der einmotorigen Verbindungs- und Transporthubschrauber aus französischer Produktion wurden im Jänner 1967 beim Bundesheer in den Dienst gestellt, also vor 57 Jahren. Keine(r) flog länger.