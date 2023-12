Als eine C-130 „Hercules“ des Bundesheeres am 11. Oktober zu einem Evakuierungsflug nach Israel abheben sollte, aber rauchend am Flugfeld in Hörsching stehen blieb, wurde der österreichischen Öffentlichkeit wieder vorgeführt, wie schlecht es um die Transportflotte der Luftstreitkräfte steht. Aber das war nicht die einzige Panne in diesem Jahr. Gleich 71 Flüge mit der „Hercules“ konnten heuer zum Teil nicht wie geplant durchgeführt werden. Das geht aus einer Anfragebeantwortung durch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hervor.

SPÖ-Wehrsprecher Robert Laimer hatte Tanner zum „Evakuierungschaos in Israel“ schriftlich befragt, in der nun vorliegenden Antwort zeichnet die Ministerin die internen Abläufe rund um den 7. Oktober (Hamas-Terror in Israel) noch einmal nach. Sie sei am 9. Oktober von ihrem Ressort informiert worden, dass eine C-130 - „vorbehaltlich technischer Probleme“ - ab dem 11. Oktober für eine Evakuierungsoperation österreichischer Staatsbürger verfügbar wäre. Darauf habe sie per Weisung die Entsendung eines militärischen Krisenunterstützungsteams nach Israel sowie einer „Hercules“ nach Zypern genehmigt.

Alle drei am Boden

Zumindest zum Hercules-Flug kam es aufgrund der Pannen nicht, die Evakuierung wurde später mit einer Linienmaschine durchgeführt. Kritik gab es vor allem an der medialen Inszenierung der Aktion, über ein „PR-Desaster“ wurde gespottet. Dass die drei „Hercules“ des Bundesheeres (Baujahre 1967/68) nur noch mit hohem Aufwand der Techniker in Hörsching in die Luft gebracht werden können, ist allerdings längst kein Geheimnis mehr. Eigentlich sollte immer eine Maschine im Einsatz sein sowie eine in Bereitschaft und eine in Wartung stehen. Diese Planung kann aber längst nicht mehr eingehalten werden. In den letzten Wochen stand sogar überhaupt keine „Hercules“ zur Verfügung, derzeit soll zumindest eine wieder einsatzbereit sein.

Nachfolger Embraer C-390: Vertrag ist noch nicht unterzeichnet © Georg Mader

Die längst fällige Nachfolge zum System C-130 wurde zwar bereits eingeleitet, die erste von vier nagelneuen C-390 von Embraer kommt aber frühestens 2026, eher noch 2027 in Österreich an. Um bis dahin nicht weitere Unsummen in den Betrieb der altersschwachen „Hercules“ investieren zu müssen, denkt man im Bundesheer jetzt über Alternativlösungen nach. Das könnte etwas das Mieten eines Transportflugzeuges von einer anderen Armee oder eines zivilen Betreibers sein.