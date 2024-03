So viele Ansprachen mit Lob aus ganzem Herzen gibt es bei einem offiziellen Empfang selten: Christian Sulzbacher wurde am Donnerstag bei einer offiziellen Feier als Liezener Bezirkshauptmann verabschiedet. Am 1. April tritt er in den Ruhestand und übergibt an Nico Groger. Im Saal der Fachschule Gröbming drängte sich dafür alles, was im Bezirk Rang und Namen hat – von Regional- und Landespolitik über die Spitzen der Einsatzkräfte und Militär bis hin zu Wirtschafts- und Behördenvertretern.