Die Entscheidung, wer Christian Sulzbacher als Bezirkshauptmann nachfolgen wird, ist gefallen: Es ist Nico Groger, aktueller Leiter der Expositur Gröbming. Nach einem mehrstufigen Bewerbungsverfahren, geführt von einem unabhängigen Personalberatungsunternehmen, hat die Hearingkommission einstimmig Groger empfohlen. Diesem Vorschlag ist die Landesregierung gefolgt, in ihrer Sitzung am Donnerstag hat sie Groger zum neuen Behördenleiter ernannt. Die Nachfolge Sulzbachers wird er am 1. April antreten.