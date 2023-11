Die Entscheidung ist gefallen: Bezirkshauptmann Christian Sulzbacher wird mit 1. April 2024 in Pension gehen. Und nicht, wie zuvor spekuliert wurde, mit Jahresende. Der Grund: Dann hätte er weniger Pension bekommen. Die Abzüge wären etwa doppelt so hoch gewesen wie jene, die er mit diesem Termin in Kauf nimmt. „Ich habe viele Tausende unbezahlte Überstunden geleistet. Ich möchte nicht jetzt auch noch bis an mein Lebensende etwas verschenken“, sagt Sulzbacher.