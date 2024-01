Geselligkeit - ein Wort, das in der Region großgeschrieben wird. Sie auszuüben, dazu haben Feierfreudige in diesem Jahr wieder viel Gelegenheit. Wenige Wochen nach dem Jahreswechsel laden mit den beiden Nachtrennen in Schladming und der Skiflug-WM am Kulm zwei sportliche Großveranstaltungen zum Dabeisein ein. Viel Zeit zum Ausruhen bleibt dann allerdings nicht, denn kurz darauf hält Einzug, worauf viele schon seit dem 11. November wieder sehnsüchtig warten: der Fasching. Fünf Tage lang - von 9. bis 13. Februar - regieren dann bezirkauf und bezirkab wieder die Narren. Fixpunkt dabei sind unter anderem natürlich wieder die Auftritte von Trommelweibern und Flinserln im Ausseerland.

Eröffnung der Zeltfestsaison

Rund um den 1. Mai wird dann die Zeltfestsaison eingeläutet - und zwar mit dem Irdninger Kirtag. Der Startschuss für den Zeltbetrieb fällt am Samstag, 27. April, danach warten „vier Tage Ausnahmezustand in fünf Tagen“, wie der Veranstalter ATV Irdning ankündigt. Will heißen: Täglich außer Montag wird im Zelt gefeiert, für musikalische Unterhaltung und das leibliche Wohl ist gesorgt. Den Schlusspunkt bildet wie gehabt der große Krämermarkt am Mittwoch, 1. Mai.

Nebst Festzelt und Krämermarkt darf in Irdning der Vergnügungspark nicht fehlen © Christian Huemer

Fixtermin für alle Liebhaber floraler Erscheinungen ist mit dem Narzissenfest das größte Blumenfest Österreichs. In diesem Jahr findet es von 30. Mai bis 2. Juni statt - Höhepunkt ist natürlich die Präsentation der Narzissenfiguren in ihrem prächtigen weißen Blütenkleid, die heuer in beziehungsweise am Grundlsee stattfinden wird.

Bootskorso am Altausseer See im Rahmen des 59. Narzissenfests © Jürgen Fuchs

Blumig weitergefeiert wird eine Woche später - am Samstag, 8., und Sonntag, 9. Juni - beim Frühlingsfest der Pferde in Ramsau am Dachstein. Höhepunkt ist auch hier der Umzug, bei dem liebevoll gesteckte Blumenfiguren gezeigt werden. Auf Wägen drapiert, werden sie von prächtig geschmückten Pferden unter den Augen tausender Besucher durch den Ort gezogen. Auf dem Programm stehen zudem musikalische Wanderungen, Darbietungen von Trachtentanzgruppen und Schuhplattlern und Unterhaltung im Festzelt. Der Reinerlös des Festes kommt der Bergrettung Ramsau und Sozialprojekten zugute.

Zum 35. Mal geht heuer in Ramsau am Dachstein das Frühlingsfest der Pferde über die Bühne © TVB/Harald Steiner

Internationale Musiker zu Gast in Schladming

Musikalisch geht es dann im Juli in Schladming weiter. Von 9. bis 13. Juli gastieren wieder Musiker aus rund 15 Nationen in der WM-Stadt und zeigen im Rahmen des internationalen Blasmusikfestivals „Mid Europe“ ihr Können. Beliebte Programmpunkte dabei sind neben dem Eröffnungskonzert, das das Polizeiorchester Bayern bestreitet, die Lange Nacht der Musik am Donnerstag oder die Marschshow „Schladming Tattoo“ am Freitag.

Die „Lange Nacht der Blasmusik“ am Donnerstag zieht jedes Jahr viele Besucher an © Schladming-Dachstein/Herbert Raffalt

Im Vorjahr haben sie ihr Debüt auf der Kaiserau gegeben, und heuer kommen sie im Rahmen ihrer Abschiedstournee wieder: die Seer. „Österreichs beliebteste Mundartband“, die in den 27 Jahren ihres Bestehens zahlreiche Auszeichnungen entgegennehmen durfte und mit ihrer Musik Generationen begeisterte, gastiert am 31. August auf der Hochebene bei Admont. Beginn des Konzerts ist um 21 Uhr, Karten dafür sind noch erhältlich.

Feiern im Holzbierzelt

Der 31. August ist auch der Tag, an dem das Kirtags-Wochenende in Altaussee seinen Anfang nimmt. Bis einschließlich Montag, 2. September, wird in der Ausseerland-Gemeinde kräftig gefeiert: im Holzbierzelt bei freiem Eintritt, ohne Lautsprecher-Musik und ohne Extras für die Prominenz. Das Bier, das ausgeschenkt wird, kommt aus einer kleinen Osttiroler Brauerei, schon die Anlieferung - der sogenannte Bierempfang - zwei Wochen vorher ist Anlass, ein Fest zu feiern.

Drei Tage lang wird Anfang September in Altaussee gefeiert © Christian Huemer

Fixtermin im frühherbstlichen Veranstaltungskalender ist ein weiterer Kirtag, und zwar jener Aich. Mehrere tausend Besucher lockt er Jahr für Jahr, heuer findet er am 7. September statt. Auf die Besucher warten auch in diesem Jahr unter anderem wieder Auftritte von zahlreichen Musikgruppen, Stände von Traditionshandwerkern und Ausstellern sowie natürlich die Kirtagshütten samt diversen Schmankerln.

Bieranstich beim Aicher Kirtag im vergangenen Jahr © Bernadette Danklmayer

Start in die Wintersaison wird wieder groß gefeiert

Nach drei Jahren Pause war am 7. und 8. Dezember das Planai Stadion in Schladming wieder Schauplatz für das große Ski Opening. Zu Gast war kein Geringerer als Robbie Williams, der rund 30.000 Besucher zu seinen beiden Auftritten lockte. Auch 2024 wird es wieder ein Ski Opening geben, verrät Planai-Geschäftsführer Georg Bliem. Welcher Künstler dann auf der Bühne stehen wird, ist noch unklar. Fix ist: Die 4-Berge-Skischaukel mit Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm und der Tourismusverband Schladming-Dachstein werden wieder Veranstalter sein und der Termin wird sich wieder um den 8. Dezember bewegen.