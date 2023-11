„Im Sommer ist diese Tour in rund zwei Stunden machbar. Heute, bei einem Meter Neuschnee, Sturm und erheblicher Lawinengefahr dauerte die Rettungsaktion fünf Stunden.“ So skizzierte Markus Raich, Ortsstellen- und Einsatzleiter der Bergrettung Ausseerland, auf Facebook den schwierigen Einsatz am Wochenende.