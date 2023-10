Still und unaufgeregt – so wie die Sölk eben ist – begeht der Naturpark Sölktäler heuer sein 40 Jahr-Jubiläum. Am 6. April 1983 wurde dem fast 300 Quadratkilometer großen Naturschutz- und Erholungsgebiet das Prädikat „Naturpark“ verliehen. Eine weitreichende Entscheidung, dessen Grundstein bereits in den 70er-Jahren gelegt wurde.