Gammelfleisch-Prozess Prozess um Schlachthofbesitzer bringt "skandalöse" Vorgänge ans Licht

Der „Gammelfleisch-Prozess“ in Graz endete am Montagnachmittag mit einer teilbedingten Haftstrafe von zwei Jahren für steirischen Schlachthofbesitzer. Der Prozess eröffnete Einblicke in die Entsorgungspraxis von ausgesondertem Fleisch und in den Umgang der Verteidigung mit Belastungszeugen.