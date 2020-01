Protokoll für Mitglieder der Begutachtungskommission ist irrtümlich an zahlreiche Schulen ergangen. Die Bildungsdirektion schaltete darauf die Datenschutzbehörde ein. Diese schloss den Fall rasch ab.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fotolia

Diese Panne zog weite Kreise: Wie berichtet, sind Bewerber-Unterlagen um die Besetzung des Schulqualitätsmanagements in der Bildungsregion Ost per Mail irrtümlich auch an Pflichtschulen ergangen.