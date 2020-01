Facebook

Ein in Graz festgenommener Rumäne, der von einem Gericht in der norditalienischen Stadt Vicenza wegen Begünstigung der Prostitution und Zuhälterei zu vier Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden ist, ist von den österreichischen Behörden an Italien ausgeliefert worden. Der 29-Jährige befindet sich in der Strafanstalt der friaulischen Stadt Tolmezzo.