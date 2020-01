Skurrile ''Entführung''Vertraulicher Hinweis führte zu Vinzenz: Blechpolizist wieder aufgetaucht

Facebook

Polizisten-Attrappe "Vinzenz" wieder aufgetaucht © LPD Stmk

Große Freude herrscht in der Landespolizeidirektion Steiermark. Ihr vielleicht bekanntester "Kollege", der Blechkamerad "Vinzenz" wurde wieder aufgefunden. Ein Hinweis aus der Bevölkerung führte dazu, dass "Vinzenz" in einem Dachboden eines Privathauses im Bereich Kirchbach in Steiermark gefunden wurde.