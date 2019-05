Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit der Flüchtlingswelle 2015 kam der junge Afghane (21) ins Land, der im Vorjahr in der Steiermark abgetaucht und über die Grenze ins EU-Ausland weitergezogen ist, um der Abschiebung zu entgehen © APA/ERWIN SCHERIAU

Vorigen Herbst hatte sich der 21-jährige Asylwerber in der Steiermark aus dem Staub gemacht. An dem Tag, an dem er von seinem negativen Asylbescheid erfahren hat. Seit seiner Ankunft im Land 2015 hat er Deutsch gelernt, „alles versucht, um mein Leben hier aufzubauen“. Gerade noch war er Lehrling, erfolgreich in der Berufsschule. In der nächsten Minute hat er seine Sachen gepackt und ist mit anderen Flüchtlingen – organisiert – in ein Auto gestiegen, um der Abschiebung zu entgehen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.