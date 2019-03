Antrag für Baurechts- und Optionsvertrag soll in kommender Regierungssitzung beschlossen werden.

In der Sitzung der Steiermärkischen Landesregierung am kommenden Donnerstag, 4. April 2019, werden die beiden Landesräte Christopher Drexler und Anton Lang einen gemeinsamen Antrag einbringen, ein konkretes Grundstück in der Gemeinde Stainach-Pürgg zu sichern, auf dem bis 2025 das neue Leitspital für den Bezirk Liezen errichtet werden soll.