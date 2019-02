Sturmtief Uwe zieht dahin, Hoch Dorit übernimmt: Und serviert den Steirern bis in die nächste Woche hinein mildes Wetter mit bis zu 14 Grad.

Zeit für das erste Eis der Saison © Jürgen Fuchs

Die gute Nachricht kommt aus dem Westen: Von dort schiebt sich nämlich bereits ein wetterbestimmendes Hoch, das auf den Namen „Dorit“ hört, über Österreich. Der Steiermark werden dadurch milde Temperaturen eingeschenkt – konstant geht es bis zum Wochenende aufwärts: „Aigen im Ennstal erreicht heute tagsüber plus drei Grad, am Freitag sind es schon neun, am Sonntag gleich 14 Grad“, blickt Albert Sudy von der Zamg auf seine Prognosekarten.