Zwei Verletzte bei Unfall am Dienstag.

Bei Reparaturarbeiten an einem Wohnmobil kam es am Dienstag in Stattegg (Bezirk Graz Umgebung) zu einem folgenschweren Vorfall: Aus ungeklärter Ursache rollte das Fahrzeug plötzlich davon – ein Mann und eine Frau stürzten vom Dach des Wohnmobils. Die beiden wurden vom Roten Kreuz mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Graz eingeliefert.