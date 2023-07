In ihrem eigenen Haus wurde eine 55-jährige Frau in Stattegg am 13. Dezember überfallen. Die Täter erbeuteten einen Safe, den sie aus der Wand schnitten. Nun hat die Staatsanwaltschaft Graz die Anklage gegen acht Beschuldigte fertiggestellt: Die Anklage, die noch nicht rechtskräftig ist, weil noch Einsprüche möglich sind, umfasst Vorwürfe wie Raub, schweren Diebstahl durch Einbruch, Körperverletzung, Freiheitsentzug, Hehlerei und Vergehen nach dem Waffengesetz.