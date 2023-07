Nur Bares ist Wahres. Das gilt weiterhin für viele Steirerinnen und Steirer. Dennoch ist das vor allem in ländlichen Regionen nicht immer so einfach umzusetzen. In kleineren Orten, denen bereits das Gasthaus, die Post und die eigene Bankfiliale abhanden gekommen sind, fehlt mittlerweile auch immer öfter der schnelle Zugang zum Bargeld: ein Bankomat.