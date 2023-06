Die Musikmittelschule Ferdinandeum feierte gestern ihr 50-Jahre-Jubiläum. Bei einem musikalischen Fest im Orpheum zeigten die Schülerinnen und Schüler, was sie können. Von Chor über Volksmusik bis hin zu Tanz und Schauspiel war alles mit dabei. Bereits am Vormittag musizierten die Schülerinnen und Schüler der 13 steirischen Musikmittelschulen in der Grazer Innenstadt. Unter den rund 600 Gästen fand sich auch ein besonderer Ehrengast: der Gründer der Musikmittelschule Ferdinandeum, Wolfgang Stern. „Ich bin mehr als 37 Jahre in dieser Schule ein und aus gegangen und jeder Tag war ein schöner Tag.“ Zahlreiche ehemalige Schülerinnen, auch aus dem ersten Jahrgang 1973, waren zu der Feier gekommen.