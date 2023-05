Bereits am Samstag sprach Skywarn Austria eine Wetterwarnung aus. In Niederösterreich wirbelte ein Sturm so stark, dass Häuser beschädigt wurden. In einem Fall mussten Einsatzkräfte ein Haus mit einer Plane provisorisch abdichten.

In der Steiermark verlief der gestrige Samstag relativ ruhig – am Sonntag zogen am frühen Nachmittag jedoch die Gewitterwolken besonders im Westen und Süden herein. Im Zuge der Gewitter ist mit starkem Regen sowie Hagel (bis vier Zentimeter Durchmesser) und Sturmböen zu rechnen. Sowohl auf den Seiten von Skywarn Austria, Geosphere Austria (vormals Zamg) und UWZ (Unwetterzentrale) ist von "Vorsicht" und erhöhter Gewittergefahr zu lesen.

Laut UWZ treten in der Nacht auf Montag von der Steiermark bis nach Vorarlberg vor allem in der ersten Nachthälfte Schauer und einzelne Gewitter auf. In der zweiten Nachthälfte sollen die Schauer nachlassen. Auch am Montag kann es im Süden Österreichs stark regnen. Bewölkt und kühl soll es bis zur Wochenmitte weitergehen.

Uhrzeit: 15.45 Uhr © Skywarn Austria