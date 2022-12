Die Aufregung ist groß, Kinder wuseln durch die Gegend und halten kleine rote Beutel in den Händen. Gerade war der Nikolaus da. Ja, der Nikolo. Denn schon bevor das Christkind gekommen ist, haben wir im Dezember Kindergartenkinder befragt, was sie in der Weihnachtszeit am liebsten haben, worauf sie sich in den Ferien freuen, was sie sich fürs neue Jahr wünschen und auf welche Geschenke sie hinfiebern – die gestern hoffentlich unter dem Weihnachtsbaum lagen. Der sechsjährige Jonathan verriet vorab: „Bei mir wünschen sich Mama und Papa selber was vom Christkind.“ Praktisch, da muss man sich keine Gedanken mehr machen und kann sich ganz auf die Ferien und das Spielen mit den Eltern und Geschwistern freuen.