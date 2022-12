Die Ankündigung von Gesundheitsminister Johannes Rauch kam dann doch etwas überraschend. Bereits ab Freitag fällt die 3G-Regel beim Betreten von Krankenhäusern und Pflegeheimen, die FFP2-Maskenpflicht bleibt in Gesundheitseinrichtungen weiterhin aufrecht. Freilich steht es den Bundesländern und den Einrichtungen frei, weiterhin die Einhaltung der 3G (getestet, geimpft oder genesen) zu kontrollieren. Doch das Land Steiermark hält sich an die Verordnung des Bundes und in den Pflegeheimen freut man sich über die Erleichterung.