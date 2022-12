Ein Meer an Flaschen und Glasscherben auf der Fahrbahn führte am Mittwochabend zu einer Totalsperre der Umfahrung Feldkirchen im Bereich der Unterflurtrasse der B 67. Ein Lkw hatte Bierkisten samt Inhalt verloren, es handelte sich jedoch um Leergut. Bier ging also keines verloren.

Ursache war laut Polizei die mangelnde Sicherung des Ladeguts durch den 20-jährigen Lkw-Lenker eines Transportunternehmens. Der hatte offenbar die seitliche Bordwand des Anhängers unzureichend verschlossen. Als er gegen 18 Uhr in den Kreisverkehr nach dem Feldkirchentunnel einfuhr, öffnete sich die Bordwand und die Bierkisten stürzten auf die Fahrbahn und verteilten sich dort.

Polizei und Feuerwehr richteten eine Umleitung des Verkehrs ein. Zusammen mit der Straßenmeisterei führte die Feuerwehr Seiersberg die Aufräumarbeiten durch. Nach etwas mehr als einer Stunde war die Fahrbahn wieder frei. Der 20-jährige Lenker wird an die BH Graz-Umgebung wegen Verdachts der mangelnden Ladungssicherung angezeigt.