Tausende Menschen demonstrierten am Montag in Wien für mehr Geld für die Hochschulen. Der TU Wien könnte, wie berichtet, die Zahlungsunfähigkeit drohen. Dass es auch in der Steiermark durch Inflations- und energiebedingte Mehrkosten eng werden könnte, warnten bereits im Sommer die Rektoren der größten Unis. Das Budget für 2023 muss den Uni-Räten bald vorgelegt werden, die Verhandlungen einzelner Unis mit Wissenschaftsminister Martin Polaschek (ÖVP) laufen.