Nicht jedes Kind in Not bekommt in der Steiermark ein neues Zuhause. Die Kinder- und Jugendhilfe steckt schon seit Längerem in einer Krise. Mit einem sieben Millionen Euro schweren Maßnahmenpaket will das Land jetzt gegensteuern. Zum Beispiel sollen 20 Plätze in stationären Einrichtungen entstehen.