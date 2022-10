Weil es in der Kinder- und Jugendhilfe österreichweit akut an Personal und damit an Plätzen für Kinder in Not fehlt, wollen Soziallandesrätinnen und -räte rund um die steirische Landesrätin Doris Kampus, vom Bund Maßnahmen. Eine Ausbildungsoffensive sei dringend nötig.