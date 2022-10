Es sind mehr als 20.000 Zigaretten, die unbekannte Täter Dienstagfrüh nach einem Einbruch in eine Trafik in Deutschfeistritz mitgehen ließen. Nun sucht die Polizei nach möglichen Zeugen der Tat.

Der Einbruch passierte gegen 6.30 Uhr am Dienstag. Laut Polizei handelte es sich um zwei Täter, die offenbar eine Glastür zerstörten und so in den Verkaufsraum der Trafik gelangten. Sie nahmen mehr als 100 Stangen Zigaretten im Wert von mehr als 1000 Euro mit.

Die Täter dürften aber schnell das Weite gesucht haben, weil die Alarmanlage losging.

Um mögliche Hinweise bittet die Polizeiinspektion Frohnleiten unter der Nummer 059 133 6135.