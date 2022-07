Die Brandursache ist derzeit noch unklar. In Bärnbach brach gestern in einer Küche ein Brand aus, der vom Wohnungsinhaber mit Feuerlöschern unter Kontrolle gebracht werden konnte. Ein Angriffstrupp der FF Bärnbach führte unter schwerem Atemschutz die in den Räumlichkeiten befindlichen Personen aus der Wohnung und führte Nachlöscharbeiten durch.