Um ihn auf seinen Alltag nach der Entlassung vorzubereiten, sollte Michael Hieß von der Intensivstation am LKH Graz, Standort Enzenbach, auf die Reha-Klinik am BG Klinikum nach Hamburg überstellt werden. Nach monatelanger Verzögerung erhielt der 37-jährige Steirer am Dienstag jedoch die Absage: In den nächsten zwei bis drei Wochen kann ihm die Klinik keinen Platz anbieten. Aufgrund eines Corona-Clusters werden dort nur Akutfälle aufgenommen.