Warum in die Ferne schweifen? – Das ist wohl das Motto vieler Steirerinnen und Steirer, für die der Urlaub im eigenen Bundesland an erster Stelle steht. Laut einer Umfrage von Steiermark Tourismus sind das immerhin 19,7 Prozent der Befragten. Sie planen auf jeden Fall einen Urlaub in der Steiermark.