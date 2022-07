1. Zirbitzkogel

Nicht neu, aber immer wieder gut: Der Zirbitzkogel ist perfekt geeignet für Wanderungen. Mit 2396 Meter ist er die höchste Erhebung der Seetaler Alpen. Bewandern kann man den Berg etwa von Obdach, der Winterleitenhütte und Mühlen. Auf dem Weg hinauf sieht man sehr schöne Seen. Am bekanntesten sind der Wildsee und der Lavantsee.

Ist man dann am Gipfelkreuz angekommen, kann man beim Schutzhaus eine Jause genießen.