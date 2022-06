Am Montag gegen 14.45 Uhr war ein 55-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Vöcklabruck (Oberösterreich) von Graz kommend in Richtung Norden unterwegs. Bei der Auffahrt Graz-Nord wollte er auf die Autobahn A9 auffahren. Beim Einordnen in den fließenden Verkehr dürfte er einen ebenfalls in Richtung Norden fahrenden Lkw übersehen haben.