In erster Linie sei es das Personal, das Sorgen bereitet, sagt Heinz Regula, Bäcker und Innungsmeister in der Steiermark. Lehrlinge seien immer gesucht. Außerdem: "Die Preise steigen, manche dramatisch. Und die Energiekosten betreffen alle." Vergleiche zeigen: In den meisten Bäckereien kostet eine Semmel 40 bis 50 Cent - etwa fünf bis zehn Cent mehr als Ende 2021. Günstigere Semmeln gibt es beim Diskonter - oftmals noch um die 20 Cent, wobei sich auch hier Preissteigerungen von einigen Cent zu Buche schlagen. Die Nachfrage der Kunden sei aber gut. Was Rohstoffe angehe, gebe es zwar eine "Verknappung" am Markt, akuter Mangel herrsche aber nicht, so Regula.