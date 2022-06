Herr Doktor Stark, bereuen Sie schon, dass Sie die Kages übernommen haben – das Versorgungssystem scheint am Kippen zu sein. Patienten klagen über Wartezeiten, es fehlen Ärzte- und Pflegemitarbeiter.

GERHARD STARK: Ich bereue es nicht. Es ist nach wie vor eine gewisse Krisenzeit vorhanden, die einem viel abverlangt, die aber allen viel abverlangt in unterschiedlichster Weise. Vielfach ist es so, dass ich nicht einmal die Zeit finde, nachzudenken, ob ich es bereuen sollte. Ich sehe es als meinen Auftrag, Patientinnen und Patienten und dem Land Steiermark etwas zurückzugeben.