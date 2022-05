"Gerade nach zwei Jahren Pandemie wollen wir den Kindern im Sommer etwas Normalität zurückbringen", sagt Kurt Hohensinner, ÖVP-Familienstadtrat von Graz, am Mittwoch im Zuge einer Pressekonferenz. Dafür wartet die Stadt mit einer großen Zahl an Betreuungsangeboten in den Sommerferien auf. "Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist in den Sommermonaten für Eltern das zentrale Thema", meint auch Familienlandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP).