Über 100 Projekte wurden eingereicht und sie alle eint ein unermüdlicher Einsatz für den Erhalt und den Schutz der Biodiversität in der Steiermark. Am Mittwochabend wurde im Rittersaal der steirische Biodiversitätspreis "Silberdistel" bereits zum zweiten Mal verliehen. Menschen, die diesem Lebensraumverlust entgegenwirken wollen und sich besonders für den Erhalt der Biodiversität einsetzen, wurden für ihre eingereichten Projekte ausgezeichnet. „Alle Aktivitäten und Bemühungen, die mit viel Herzblut und tiefer innerer Überzeugung ausgeführt werden, stärken die Biodiversität, die das Rückgrat unseres Lebens ist“, so Marianne Graf, Initiatorin des Preises. Die fünf ausgezeichneten Sieger erhalten ein Preisgeld von je 2500 Euro. „Sie leisten einen unfassbar wichtigen Beitrag dafür, die schwindende Lebensgrundlage für unzählige Tier- und Pflanzenarten abzusichern“, so Landesrätin Ursula Lackner zum Engagement der Preisträgerinnen und Preisträger.