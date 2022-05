Am Samstag wurden die FF Neuberg, Kapellen und Mürzzuschlag zu einem Unfall mit mehreren Pkw auf der B23 gerufen. Zunächst war man aufgrund einer Meldung durch Anrufer davon ausgegangen, dass eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt worden sei. Das stellte sich jedoch als falsch heraus. Dennoch mussten mehrere Verletzte von den Feuerwehrsanitätern erstversorgt und dann vom Roten Kreuz in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. 39 Mann waren im Einsatz, die Unfallursache wird noch ermittelt.

Der Unfall ereignete sich, während die Neuberger Einsatzkräfte anlässlich der Hochzeit eines Kameraden gerade Spalier standen.