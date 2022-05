Erst am Sonntagnachmittag kam ein 40-jähriger Südsteirer bei einem Verkehrsunfall in Gralla ums Leben. In den frühen Morgenstunden kam es zu einem weiteren Unfall in Spielberg, bei dem ein 43-jähriger Murtaler tödlich verunglückte. Damit werden seit Jahresbeginn bereits mindestens 26 Verkehrstote in der Steiermark gezählt (vorläufige Zahlen). Das heißt: Es gibt es Anfang Mai schon mehr halb so viele Todesopfer wie im ganzen Jahr 2021. Dabei steht der laut Statistik unfallhäufigste Monat Juni erst bevor. Mit 50 Verkehrstoten insgesamt wurde bei uns im Vorjahr der niedrigste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen 1961 verzeichnet.